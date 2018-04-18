З 2013 року інвестиції населення у нерухомість зросли втричі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За період з 2013 року частка коштів, що інвестують громадяни в нерухомість, у загальних доходах зросла більш ніж утричі. Про це повідомила керівник сектору "Будівництво" Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк, пише УНН.
Експерт зауважила, що обсяги капітальних інвестицій населення у житлове будівництво зросли.
"За період з 2013 року частка коштів, що інвестують громадяни в нерухомість, у загальних доходах зросла більш ніж в 3 рази – з 0,42% до 1,49%. В перерахунку на живі гроші - з 6,6 мільярдів гривень до 29,9 (у доларовому еквіваленті – приріст не такий значний – з 800 мільйонів до 1,2 мільярди, але тренд - той самий)", - повідомила Шуляк.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових.