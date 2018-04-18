С 2013 года инвестиции населения в недвижимость выросли втрое

Эксперт отметила, что объемы капитальных инвестиций населения в строительство выросли.

"За период с 2013 года доля средств, которые инвестируют граждане в недвижимость, в общих доходах выросла более чем в 3 раза - с 0,42% до 1,49%. В пересчете на живые деньги - с 6,6 миллиарда гривен до 29,9 (в долларовом эквиваленте - прирост не такой значительный - с 800 миллионов до 1,2 миллиарда, но тренд - тот же)", - сообщила Шуляк.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016-го более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых.