З 2012 року внаслідок АЧС в Україні знищено понад 127 тис. голів свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З 2012 року на території України зафіксовано 212 випадків захворювання на АЧС в 23 областях України. Про це йдеться у довідці Держпродспоживслужби, яку надали ЗМІ під час комітетських слухань на тему “Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації і попередження спалахів хвороб тварин”, передає УНН.
Так, при проведенні заходів із ліквідації АЧС з 2012 року в епізоотичних осередках було загалом вилучено та знищено понад 127 тис. голів свиней.
Зокрема, у 2017 році внаслідок АЧС було знищено 4 тис. 800 голів свиней, що у 2 рази більше, ніж у 2012 році.
Додамо, що у 2012 році через АЧС було знищено 2 тис. 685 голів свиней.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, найбільше випадків АЧС з початку року було зафіксовано на Одещині (28). В цілому, протягом поточного року зафіксовано вже 65 випадків АЧС.
При цьому, фермери дев’яти областей ще досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней у 2016 році.
За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
А за словами голови Асоціації тваринників І.Ламар, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.