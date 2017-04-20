С 2012 года в результате АЧС в Украине уничтожено более 127 тыс. голов свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. С 2012 года на территории Украины зафиксировано 212 случаев заболевания АЧС в 23 областях Украины. Об этом говорится в справке Госпродпотребслужбы, которую предоставили СМИ во время слушаний в комитете на тему "Состояние эпизоотической ситуации в Украине. Обеспечение надежных и эффективных мер ликвидации и предупреждения вспышек болезней животных", передает УНН.
Так, при проведении мероприятий по ликвидации АЧС с 2012 года в эпизоотических очагах было всего изъято и уничтожено более 127 тыс. голов свиней.
В частности, в 2017 году в результате АЧС было уничтожено 4 тыс. 800 голов свиней, в 2 раза больше, чем в 2012 году.
Добавим, что в 2012 году из-за АЧС было уничтожено 2 тыс. 685 голов свиней.
Напомним, как сообщал УНН, больше всего случаев АЧС с начала года было зафиксировано в Одесской области (28). В целом, в текущем году зафиксировано уже 65 случаев АЧС.
При этом, фермеры девяти областей еще до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней в 2016 году.
По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
А по словам председателя Ассоциации животноводов И.Ламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.