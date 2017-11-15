З 20 листопада розслідування злочинів в Україні може припинитися - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Якщо держава не вживе запобіжних кроків, то з 20 листопада цього року розслідування злочинів в Україні може припинитися. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
"Якщо законодавець не прийме змін про продовження слідчих функцій правоохоронними органами, то з 20 числа обваляться десятки кримінальних проваджень тому, що нема кому буде їх розслідувати, нема кому буде реєструвати злочини", - сказав А.Матіос.
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Як відомо, функції слідства з 20 листопада повинні були сконцентруватися виключно в державному бюро розслідувань.
Як писав УНН, головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що військові злочини не повинні розслідувати цивільні особи, а цим повинно займатися Державне бюро військової юстиції.