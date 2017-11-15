С 20 ноября расследования преступлений в Украине может прекратиться - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Если государство не примет меры, то с 20 ноября этого года расследование преступлений в Украине может прекратиться. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Если законодатель не примет изменений о продлении следственных функций правоохранительным органам, то с 20 числа обвалятся десятки уголовных производств потому, что некому будет их расследовать, некому будет регистрировать преступления", - сказал А.Матиос.
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Как известно, функции следствия с 20 ноября должны были сконцентрироваться исключительно в Государственном бюро расследований.
Как писал УНН, главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что военные преступления не должны расследовать гражданские лица, а этим должно заниматься Государственное бюро военной юстиции.