С 20 ноября расследования преступлений в Украине может прекратиться - Матиос

"Если законодатель не примет изменений о продлении следственных функций правоохранительным органам, то с 20 числа обвалятся десятки уголовных производств потому, что некому будет их расследовать, некому будет регистрировать преступления", - сказал А.Матиос.

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Как известно, функции следствия с 20 ноября должны были сконцентрироваться исключительно в Государственном бюро расследований.

Как писал УНН, главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что военные преступления не должны расследовать гражданские лица, а этим должно заниматься Государственное бюро военной юстиции.