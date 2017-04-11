З 1 жовтня скасують оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів - Прем'єр (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У рамках пенсійної реформи уряд планує з 1 жовтня скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів", - сказав В.Гройсман.
Він підкреслив, що уряд планує найближчим часом внести на розгляд Верховної Ради пенсійну реформу, щоб підвищення пенсій відбулося з 1 жовтня.
"Ми зробимо осучаснення пенсій для 5,620 млн українських громадян. Приблизно 1,308 млн українських громадян отримають підвищення пенсій до 200 грн, 1,208 млн громадян отримають підвищення пенсій... від 200 до 500 грн щомісячно, а 1,993 млн, тобто майже 2 млн українських громадян, внаслідок цієї реформи отримають підвищення від 500 грн до 1 тис. грн на місяць. Це не разова подачка", - сказав В.Гройсман.
Він додав, що ще 1,1 млн громадян отримають понад 1 тис. грн щомісячної доплати до пенсій.
"Ще ми хочемо наблизити індексацію з грудня на 1 жовтня - ми зможемо це зробити, це буде означати, що 9 млн пенсіонерів з 12 млн отримають підвищення своїх пенсій і отримають підвищення у старшому вимірі", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що уряд очікує, що до середини літа ВР проголосує пенсійну реформу.