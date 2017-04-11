С 1 октября отменят налогообложение пенсий работающих пенсионеров - Премьер (дополнено)

"Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что правительство планирует в ближайшее время внести на рассмотрение Верховной Рады пенсионную реформу, чтобы повышение пенсий произошло с 1 октября.

"Мы сделаем осовременивание пенсий для 5,620 млн украинских граждан. Примерно 1,308 млн украинских граждан получат повышение пенсий до 200 грн, 1,208 млн граждан получат повышение пенсий ... от 200 до 500 грн ежемесячно, а 1,993 млн, то есть почти 2 млн украинских граждан, в результате этой реформы получат повышение от 500 грн до 1 тыс. грн в месяц. Это не разовая подачка", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что еще 1,1 млн граждан получат более 1 тыс. грн ежемесячной доплаты к пенсиям.

"Еще мы хотим приблизить индексацию с декабря на 1 октября - мы сможем это сделать, это будет означать, что 9 млн пенсионеров с 12 млн получат повышение своих пенсий и получат повышение в старшем измерении", - сказал В.Гройсман.

Напомним, В.Гройсман заявил, что правительство ожидает, что к середине лета ВР проголосует пенсионную реформу.