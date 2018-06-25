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З 1 липня на кордоні з Білоруссю пропускатимуть громадян на "тихе полювання"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. На українсько-білоруському кордоні з 1 липня розпочнеться сезонний пропуск громадян для збору дикоросів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“З 1 липня на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби „Березове“ Луцького прикордонного загону, що у Рокитнівському районі Рівненщини, розпочнеться сезонний пропуск громадян для збору дикоросів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, даний режим пропуску діятиме у два етапи: перший — для збору чорниці з 1 липня по 10 серпня і другий — для збору журавлини з 1 вересня по 15 листопада 2018 року.

Таким чином, жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області матимуть можливість законно перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.

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Оформлення громадян буде здійснюватися для збору чорниці у трьох тимчасових місцях пропуску “Познань”, “Березове” та “Дроздинь”. Для збору чорниці прийом громадян відбуватиметься з 06:00 до 22:00, а в період збору журавлини — з 08:00 до 20:00.

У минулому році більше 21 тисячі жителів прикордонних населених пунктів скористалися спрощеним пропуском. За даними ДПСУ, не обійшлося і без порушень. Так, більше 200 дітей намагались скоротити шлях та перетинали держрубіж поза пунктами пропуску. Крім того, білоруська сторона скасувала перепустки на територію Поліського лісгоспу Республіки Білорусь на весь період збору дикоросів для 50 осіб через порушення прикордонного законодавства.

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У ДПСУ нагадали, що згідно із новими змінами до законодавства, які набрали чинності 29 квітня, за вчинення злісної непокори прикордонникам відтепер штраф становить від 850 до 3,4 тисячі гривень. А за незаконне перетинання державного кордону правопорушнику доведеться сплатити від 3,4 до 13,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО “Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України”.

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