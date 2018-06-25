С 1 июля на границе с Беларусью начнут пропускать граждан на "тихую охоту"

“С 1 июля на участке ответственности отдела пограничной службы ”Березовое“ Луцкого пограничного отряда, в Рокитновском районе Ровенской области, начнется сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный режим пропуска будет действовать в два этапа: первый — для сбора черники с 1 июля по 10 августа и второй — для сбора клюквы с 1 сентября по 15 ноября 2018 года.

Таким образом, жители 12 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровенской области смогут законно пересекать границу и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси при пересечении границы задержали гражданина Украины

Оформление граждан будет осуществляться для сбора черники в трех временных местах пропуска “Познань”, “Березовое” и “Дроздынь”. Для сбора черники прием граждан будет происходить с 06:00 до 22:00, а в период сбора клюквы — с 08:00 до 20:00.

В прошлом году более 21 тысяч жителей приграничных населенных пунктов воспользовались упрощенным пропуском. По данным ГПСУ, не обошлось и без нарушений. Так, более 200 детей пытались сократить путь и пересекали государственную границу вне пунктов пропуска. Кроме того, белорусская сторона запретила пропуска на территорию Полесского лесхоза Республики Беларусь на весь период сбора дикоросов для 50 человек за нарушения пограничного законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне отчуждения задержали беглеца с карабином

В ГПСУ напомнили, что в соответствии с новыми изменениями в законодательстве, которые вступили в силу 29 апреля, за совершение злостного неповиновения пограничникам отныне штраф составляет от 850 до 3,4 тысячи гривен. А за незаконное пересечение государственной границы правонарушителю придется заплатить от 3,4 до 13,6 тысячи гривен.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".