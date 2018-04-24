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Южненський "Хімік" з перемоги почав боротьбу за "бронзу" Суперліги

Київ • УНН

 • 8237 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. “Хімік” повів у гонитві за бронзові нагороди української Суперліги Парі-Матч у протистоянні із МБК “Миколаїв”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Южненський "Хімік" з перемоги почав боротьбу за "бронзу" Суперліги

Гравці з “Миколаєва” виграли стартове вкидання та одразу помчали в атаку. Обидві команди на стартових хвилинах намагалися швидко рухати м’яч та тим самим демонструвати швидкий баскетбол, проте як в одних так і в інших мав місце стартовий мандраж. На перерву команди пішли за мінімальної переваги “Хіміка”- 17:16.

На старті другої десятихвилинки южненці вчергове помчали вперед та відірвалися в рахунку, проте знову гравці “Миколаєва” зуміли зрівняти цифри на табло в ФСК “Олімп”. В другій чверті команди зробили більший акцент на дії у нападі, в результаті чого дещо збільшилася результативність в обох колективів, але так само збільшилося і число втрат.

“Хімік” намагався за собою вести молодий Ілля Сидоров, який раз по раз атакував кільце суперника, щоправда часто ці кидки цілі не досягали. В другій половині чверті южненці таки знову зуміли відірватися від суперника, але іншої думки був лідер “Миколаєва” — форвард Носков, який влучив ефектним дальнім “баззером” за 3 секунди до завершення періоду та встановив підсумковий рахунок 36:34.

Третя чверть виявилася вирішальною у матчі. Команда Валерія Степановського зуміла вдало діяти під своїм кільцем та здобула важливі очки у нападі — як результат — на останню перерву команди пішли за +13 для южненців.

В четвертій десятихвилинці Володимир Полях намагався змінити малюнок гри, проте наблизитися на небезпечну відстань команді гостей так і не вдалося — 71:60.

Додамо також, наступна гра серії між командами відбудеться 25 квітня.

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