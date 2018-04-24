Южненский "Химик" с победы начал борьбу за "бронзу" Суперлиги

Игроки с “Николаева” выиграли стартовое вбрасывание и сразу помчались в атаку. Обе команды на стартовых минутах пытались быстро двигать мяч и тем самым демонстрировать быстрый баскетбол, однако как в одних так и в других имел место стартовый мандраж. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе “Химика” — 17:16.

На старте второй десятиминутки южненцы очередной раз понеслись вперед и оторвались в счете, однако вновь игроки “Николаева” сумели сравнять цифры на табло в ФСК “Олимп”. Во второй четверти команды сделали больший акцент на действия в нападении, в результате чего несколько увеличилась результативность в обоих коллективов, но так же увеличилось и число потерь.

“Химик” пытался за собой вести молодой Илья Сидоров, раз за разом атаковал кольцо соперника, правда часто эти броски цели не достигали. Во второй половине четверти южненцы таки снова сумели оторваться от соперника, но иного мнения был лидер “Николаева” — форвард Носков, который попал эффектным дальним “баззером” за 3 секунды до завершения периода и установил итоговый счет 36:34.

Третья четверть оказалась решающей в матче. Команда Валерия Степановского сумела удачно действовать под своим кольцом и получила важные очки в нападении — как результат — на последний перерыв команды ушли при +13 для южненцев.

В четвертой десятиминутке Владимир Полях пытался изменить рисунок игры, однако приблизиться на опасное расстояние команде гостей так и не удалось — 71:60.

Добавим также, следующая игра серии между командами состоится 25 апреля.