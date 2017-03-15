"Ювентус" здобув путівку в чвертьфінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Туринський “Ювентус” вдруге обіграв “Порту” та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Італійці вдома завдали мінімальної поразки португальцям — 1:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Ювентус”, який мав до матчу перевагу в два м’ячі, домігся успіху і в Турині. Гості нічим не змогли здивувати команду Массіміліано Аллегрі, а незадовго до перерви їх завдання ускладнилася. Був видалений за гру рукою у штрафному Максі Перейра, і Пауло Дібала посилив покарання, реалізувавши пенальті. У другому таймі у “Порту” було кілька моментів, але все-таки футболісти “старої синьйори” діяли надійно в обороні і спокійно довели матч до сухої перемоги.
Зауважимо, що “Ювентус” досяг етапу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в 10-й раз у своїй історії.
Відзначимо, що туринці виграли 14 домашню гру поспіль у всіх турнірах.
Додамо також, наразі відомі шість учасників чвертьфінальної стадії ЛЧ — “Реал”, “Барселона”, “Борусія” Дормунд“, “Баварія”, “Лестер” і “Ювентус”.