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"Ювентус" здобув путівку в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 11223 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Туринський “Ювентус” вдруге обіграв “Порту” та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Італійці вдома завдали мінімальної поразки португальцям — 1:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Ювентус”, який мав до матчу перевагу в два м’ячі, домігся успіху і в Турині. Гості нічим не змогли здивувати команду Массіміліано Аллегрі, а незадовго до перерви їх завдання ускладнилася. Був видалений за гру рукою у штрафному Максі Перейра, і Пауло Дібала посилив покарання, реалізувавши пенальті. У другому таймі у “Порту” було кілька моментів, але все-таки футболісти “старої синьйори” діяли надійно в обороні і спокійно довели матч до сухої перемоги.

Зауважимо, що “Ювентус” досяг етапу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в 10-й раз у своїй історії.

Відзначимо, що туринці виграли 14 домашню гру поспіль у всіх турнірах.

Додамо також, наразі відомі шість учасників чвертьфінальної стадії ЛЧ — “Реал”, “Барселона”, “Борусія” Дормунд“, “Баварія”, “Лестер” і “Ювентус”.

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