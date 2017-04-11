"Ювентус" з рахунком 3:0 розгромив "Барселону"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Поєдинком італійського “Ювентуса” проти іспанської “Барселони” стартувала стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на “Ювентус Стедіумі” в Турині, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Ювентус” повністю переграв “Барселону” в першому таймі і заслужено відправився на перерву з перевагою в два м’ячі. Дубль на рахунку Пауло Дібали, який точно пробив з розвороту на 7-й хвилині і також ефектно поклав м’яч в сітку на 22-й. Між цими голами міг відзначитися Андреас Інєста, але іспанець не реалізував вихід один на один з Джанлуїджі Буффоном.
У другій половині туринці ще одного разу вразили ворота Тер Штегена. Міралем Пьяніч подав з кутового на дальню штангу, захисник “Ювентуса” К’єлліні підключився до розіграшу “стандарту”, і ударом головою від штанги надіслав м’яч у ворота — 3:0.
Примітно, що “стара синьйора” не програє на “Ювентус Стедіум” вже у 22 єврокубкових матчах поспіль — 13 перемог і 9 нічиїх.
Зауважимо, що матч-відповідь відбудеться 19 квітня на “Камп-Ноу”.