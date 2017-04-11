"Ювентус" со счетом 3: 0 разгромил "Барселону"

"Ювентус" полностью переиграл "Барселону" в первом тайме и заслуженно отправился на перерыв с преимуществом в два мяча. Дубль на счету Дибала, который точно пробил с разворота на 7-й минуте и также эффектно положил мяч в сетку на 22-й. Между этими голами мог отличиться Андреас Инеста, но испанец не реализовал выход один на один с Джанлуиджи Буффон.

Во второй половине туринцы еще однажды поразили ворота Тер Штегена. Миралем Пьянич подал с углового на дальнюю штангу, защитник "Ювентуса" Кьеллини подключился к розыгрышу "стандарта", и ударом головой от штанги послал мяч в ворота - 3: 0.

Примечательно, что "старая синьора" не проигрывает на "Ювентус Стэдиум" уже в 22 еврокубковых матчах подряд - 13 побед и 9 ничьих.

Заметим, что ответный матч состоится 19 апреля на "Камп-Ноу".