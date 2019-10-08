"Ювентус" святкував перемогу у матчі лідерів Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. "Ювентус" в центральному матчі сьомого туру Серії А зустрічався в гостях із міланським "Інтером", повідомляє УНН.
Пауло Дібала засмутив господарів вже на старті зустрічі, відправивши м’яч з-під ноги захисника під дальню стійку. Згодом вдруге засмутити уболівальників на “Сан-Сіро” міг Кріштіану Роналду, але його постріл прийшовся в поперечину.
Гра рукою Де Лігта подарувала призначення пенальті “Інтеру” по воротах суперника, яке реалізував Мартінес. Пізніше арбітр відмінив гол Роналду через офсайд. Але переможний забитий м’яч туринці оформили на 80 хвилині. Його автором став Ігуаїн — 1:2.
Зауважимо, що “Інтер” зазнав першої поразки в чемпіонаті і з 18 очками поступився “Ювентусу” першим місце. У “старої синьйори” 19 балів.