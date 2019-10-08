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"Ювентус" праздновал победу в матче лидеров Серии А

Киев • УНН

 • 11628 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. "Ювентус" в центральном матче седьмого тура Серии А встречался в гостях с миланским "Интером", сообщает УНН.

"Ювентус" праздновал победу в матче лидеров Серии А

Пауло Дибала огорчил хозяев уже на старте встречи, отправив мяч из-под ноги защитника под дальнюю штангу. Впоследствии второй раз огорчить болельщиков на “Сан-Сиро” мог Криштиану Роналду, но его выстрел пришелся в перекладину.

Игра рукой Де Лигта подарила назначение пенальти “Интеру” по воротам соперника, которое реализовал Мартинес. Позже арбитр отменил гол Роналду из-за офсайда. Но победный забитый мяч туринцы оформили на 80 минуте. Его автором стал Игуаин — 1:2.

Заметим, что “Интер” потерпел первое поражение в чемпионате и с 18 очками уступив “Ювентусу” первое место. У “старой синьоры” 19 баллов.

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