"Ювентус" повідомив суму трансферу Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Як повідомляється, сума трансферу Кріштіану в "Манчестер Юнайтед" становила 15 мільйонів євро. Зазначається, що ці кошти будуть виплачуватися протягом п'яти років. Окрім того, при досягненні конкретних спортивних цілей "червоних дияволів" і вдалому виступі форварда туринці можуть отримати бонуси обсягом 8 мільйонів євро.

Нагадаємо

Криштіану Роналду у минулу п’ятницю не взяв участь у тренуванні “Ювентуса”. Він ненадовго прибув до команди та попрощався з партнерами.