"Ювентус" повідомив суму трансферу Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Туринський футбольний клуб "Ювентус" опублікував заяву, що розкриває фінансові деталі угоди стосовно Роналду, повідомляє УНН.
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Як повідомляється, сума трансферу Кріштіану в "Манчестер Юнайтед" становила 15 мільйонів євро. Зазначається, що ці кошти будуть виплачуватися протягом п'яти років. Окрім того, при досягненні конкретних спортивних цілей "червоних дияволів" і вдалому виступі форварда туринці можуть отримати бонуси обсягом 8 мільйонів євро.
Нагадаємо
Криштіану Роналду у минулу п’ятницю не взяв участь у тренуванні “Ювентуса”. Він ненадовго прибув до команди та попрощався з партнерами.