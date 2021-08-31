"Ювентус" сообщил сумму трансфера Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Туринский футбольный клуб "Ювентус" опубликовал заявление, раскрывающий финансовые детали соглашения по Роналду, сообщает УНН.
Детали
Как сообщается, сумма трансфера Криштиану в "Манчестер Юнайтед" составила 15 млн евро. Отмечается, что эти средства будут выплачиваться в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей "красных дьяволов" и удачном выступлении форварда туринцы могут получить бонусы в размере 8 млн евро.
Напомним
Криштиану Роналду в минувшую пятницу не принял участие в тренировке "Ювентуса". Он ненадолго прибыл в команду и попрощался с партнерами.