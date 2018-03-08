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"Ювентус" мінімально виграв у "Тотенхема" та став чвертьфіналістом ЛЧ

Київ • УНН

 • 12518 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У поєдинку “Тотенхема” з “Ювентусом”, що проходив на стадіоні “Уемблі” в Лондоні, визначився черговий учасник 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Стартова 45-хвилинка пройшла в постійних загрозах біля воріт “старої синьйори”. Гаррі Кейн мав небезпечний вихід на ворота італійців. Нападник пройшов Буффона, але прокинув м’яч трохи задалеко, тому завдавав удару у падінні — повз ворота. Далі Кейн з гострого кута штрафного майданчику наніс небезпечного пострілу в дальній верхній кут. Тут також не вистачило точності.

“Шпори” досягли успіху на 39 хвилині, коли Сон Хін-Мін реалізував прострільну передачу низом від Тріппьєра. Путівку до наступного раунду “Ювентус” зумів здобути завдяки ударній трихвилинці між 64 і 67 хвилинами впродовж яких відзначився Ігуаін та Дібала — 1:2.

Таким чином, за сумарним рахунком протистоянь 4:3 на користь італійського гранду.

Примітно, що “Ювентус” не програв в Англії четвертий раз поспіль (2 виграші, 2 нічиї) і вийшов в 1/4 фіналу втретє за останні чотири роки.

Крім того додамо, перервалася п’ятиматчева безпрограшна домашня серія “шпор” в єврокубках.

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