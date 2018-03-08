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"Ювентус" минимально выиграл у "Тоттенхэма" и стал четвертьфиналистом ЛЧ

"Ювентус" минимально выиграл у "Тоттенхэма" и стал четвертьфиналистом ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 12517 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В поединке “Тоттенхэма” с “Ювентусом”, который проходил на стадионе “Уэмбли” в Лондоне, определился очередной участник 1/4 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

Стартовая 45-минутка прошла в постоянных угрозах у ворот “старой синьоры”. Кейн был опасный выход на ворота итальянцев. Нападающий прошел Буффона, но пробросил мяч немного слишком далеко, поэтому наносил удар в падении — мимо. Далее Кейн с острого угла штрафной площади нанес опасного выстрела в дальний верхний угол. Здесь также не хватило точности.

“Шпоры” добились успеха на 39 минуте, когда Сон Хин-Мин реализовал прострельную передачу низом от Триппьер. Путевку в следующий раунд “Ювентус” сумел одержать благодаря ударной трехминутке между 64 и 67 минутами в течение которых отличился Игуаин и Дибала — 1:2.

Таким образом, по суммарным счетом противостояний 4:3 в пользу итальянского гранда.

Примечательно, что “Ювентус” не проиграл в Англии четвертый раз подряд (2 выигрыше, 2 ничьи) и вышел в 1/4 финала в третий раз за последние четыре года.

Кроме того добавим, прервалась пятиматчевая беспроигрышная домашняя серия “шпор” в еврокубках.

Украинские Национальные Новости

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