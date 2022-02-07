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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Юшка з п'яти видів риб та грушевий пиріг: чим пригощали Макрона у Кремлі

Юшка з п'яти видів риб та грушевий пиріг: чим пригощали Макрона у Кремлі

Київ • УНН

 • 63720 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. На зустрічі з Володимиром Путіним президента Франції Еммануеля Макрона пригощали осетриною, ухою, олениною, а також грушевим пирогом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Деталі

У меню було сім страв. Серед них:

— мочені яблука з лангустином,
— равіолі зі шпинатом,
— юшка з п’яти видів риб,
— щербет із імбиру.

Також зазначається, що на гаряче було запропоновано стейк з осетрини з птитімом та оленина з бататом і ожиною. На десерт подавався грушевий тарт із ванільним морозивом.

З напоїв Путіну та Макрону подавали біле сухе вино “Шардоне. Усадьба Дивноморское”, вироблене в Росії у 2015 році та вино того ж виробника “Ребо”, також 2015 року.

Нагадаємо 

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад п'ять годин.

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