Ющенка поки не викликали на допит у справі щодо Межигір’я

“До цієї п’ятниці не викликався (на допит — ред.)”, — зазначив Радіонов.

Він пояснив, що виклик на вручення підозри теж передбачає надання свідчень, від чого Ющенко тоді відмовився. Після того, за словами Радіонова, допити не проводилися.

“Він (Віктор Ющенко — ред.) бажання ще такого не виявив — давати свідчення — це його право. Підозрюваний має право відмовитися, не пояснюючи, чому він так вирішив. Таку ж позицію підтвердив його адвокат”, — сказав Радіонов.

Він додав, що Ющенко може надати свідчення як на стадії досудового розслідування, так і в ході судового слідства.

“Часто підозрювані саме таку тактику обирають. Вони для себе співвідносять, чи їхня вина доведена, чи ні, як вони на внутрішнє переконання вважають”, — пояснив Радіонов.

За його словами, якщо Ющенко викличуть на допит, але він не буде з’являтися, то будуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема запобіжний захід.

Як повідомив Радіонов, слідство не завершено, ще буде внесено декілька клопотань.

“Ми плануємо якнайшвидше завершити розслідування”, — додав Радіонов.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку у зловживанні службовим становищем та заволодінні державним комплексом “Межигір’я”.

Нагадаємо, при врученні підозри Генеральна прокуратура України не отримала свідчень Ющенка за підозрою у привласненні “Межигір’я”.

Пізніше адвокат Ющенка повідомив, що контактуватиме з адвокатом Януковича щодо справи “Межигір’я”.