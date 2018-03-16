Юрій Луценко візьме під контроль розслідування щодо "Нової пошти"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко візьме під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ “Нова пошта” та інших споріднених підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-секретаря Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов’язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.
Лариса Сарган також зазначила, що наступного тижня Генпрокурор заслухає матеріали провадження в присутності адвокатів представників ТОВ “Нова пошта”. Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб ТОВ “Нова пошта” не буде здобуто, кримінальне провадження буде закрито.
Нагадаємо, 16 березня у рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ “Нова пошта” в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро.