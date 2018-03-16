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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Юрий Луценко возьмет под свой контроль расследование "Новой почты"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко возьмет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО “Новая почта” и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По данным ДФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Лариса Сарган также отметила, что на следующей неделе Генпрокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО “Новая почта”. Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО “Новая почта” не будет получено, уголовное производство будет закрыто.

Напомним, 16 марта в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО “Новая Почта” в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.

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