Юрій Луценко підтвердив затримання Володимира Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив затримання парламентера, керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост волонтера та керівника благодійної організації допомоги військовим і переселенцям “Фонд „Мир і Ко“” Мирослава Гая у Facebook.
У коментарі до посту волонтера щодо затримання Рубана генпрокурор написав: “Це не випадкове затримання”, додавши, що впевнений у цьому на 100%.
Він додав, що його затримали при спробі в’їхати з окупованої території на підконтрольну Україні.
Нагадаємо, керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали о 9.15 у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у своєму Facebook зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.