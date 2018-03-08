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Юрій Луценко підтвердив затримання Володимира Рубана

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив затримання парламентера, керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост волонтера та керівника благодійної організації допомоги військовим і переселенцям “Фонд „Мир і Ко“” Мирослава Гая у Facebook.

У коментарі до посту волонтера щодо затримання Рубана генпрокурор написав: “Це не випадкове затримання”, додавши, що впевнений у цьому на 100%.

Він додав, що його затримали при спробі в’їхати з окупованої території на підконтрольну Україні.

Нагадаємо, керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали о 9.15 у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у своєму Facebook зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

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