Юрий Луценко подтвердил задержание Владимира Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание переговорщика, руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост волонтера и руководителя благотворительной организации помощи военным и переселенцам “Фонд „Мир и Ко“” Мирослава Гая в Facebook.
В комментарии к посту волонтера относительно задержания Рубана генпрокурор написал: “Это не случайное задержание”, добавив, что уверен в этом на 100%.
Также он сообщил, что его задержали при попытке въехать из оккупированной территории на подконтрольную Украины.
Напомним, руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана задержали в 9.15 в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в своем Facebook, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, была скрыта в мебели.