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Юрист Трампа: президент не буде заважати оприлюдненню таємного запису бесіди з екс-адвокатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Юристи президента США Дональда Трампа не стануть перешкоджати оприлюдненню змісту таємного запису розмови з Дональдом Трампом, яку зробив і зберіг його колишній особистий адвокат Майкл Коен. Про це повідомив телекомпанії ABC юрист глави держави Рудольф Джуліані, інформує УНН.

За його словами, президент вирішив не користуватися своїм правом наполягати на конфіденційності інформації, якою клієнт ділиться зі своїм адвокатом. “Це (запис розмови по телефону) вже спливло, тому немає сенсу щось заперечувати, якщо тільки не поставити собі за мету піти на принцип”, — пояснив Джуліані.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп назвав немислимим той факт, що його екс-адвокат Майкл Коен вів прихований запис їхньої розмови. Про це він написав у суботу в Twitter.

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