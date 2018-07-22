Юрист Трампа: президент не буде заважати оприлюдненню таємного запису бесіди з екс-адвокатом

За його словами, президент вирішив не користуватися своїм правом наполягати на конфіденційності інформації, якою клієнт ділиться зі своїм адвокатом. “Це (запис розмови по телефону) вже спливло, тому немає сенсу щось заперечувати, якщо тільки не поставити собі за мету піти на принцип”, — пояснив Джуліані.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп назвав немислимим той факт, що його екс-адвокат Майкл Коен вів прихований запис їхньої розмови. Про це він написав у суботу в Twitter.