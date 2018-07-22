Юрист Трампа: президент не будет мешать раскрытию тайной записи беседы с экс-адвокатом

По его словам, президент решил не пользоваться своим правом настаивать на конфиденциальности информации, которой клиент делится со своим адвокатом. “Это (запись разговора по телефону) уже всплыло, поэтому нет смысла что-то оспаривать, если только не задаться целью пойти на принцип”, — пояснил Джулиани.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал немыслимым тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн вел скрытую запись их разговора. Об этом он написал в субботу в Twitter.