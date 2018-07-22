Юрист Трампа: президент не будет мешать раскрытию тайной записи беседы с экс-адвокатом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Юристы президента США Дональда Трампа не станут препятствовать оглашению содержания тайной записи разговора с Дональдом Трампом, которую сделал и сохранил его бывший личный адвокат Майкл Коэн. Об этом сообщил телекомпании ABC юрист главы государства Рудольф Джулиани, информирует УНН.
По его словам, президент решил не пользоваться своим правом настаивать на конфиденциальности информации, которой клиент делится со своим адвокатом. “Это (запись разговора по телефону) уже всплыло, поэтому нет смысла что-то оспаривать, если только не задаться целью пойти на принцип”, — пояснил Джулиани.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал немыслимым тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн вел скрытую запись их разговора. Об этом он написал в субботу в Twitter.