Юрисконсульт вимагав гроші за оформлення інвалідності учаснику АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві юрисконсульта однієї з сумських міських клінічних лікарень, який вимагав кошти від учасника антитерористичної операції за оформлення інвалідності. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав гроші від двох мешканців Сум, зокрема у бійця пораненого у бойових діях під Волновахою. За вісім тисяч гривень з кожного “юрист” обіцяв чоловікам не перешкоджати в оформленні документів.
Оперативники спецслужби затримали юрисконсульта поблизу будівлі медичної установи під час отримання половини хабара.
За інформацією спецслужби, частина суми призначалася деяким членам міської медико-соціальної експертної комісії.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх службовців, причетних до вимагання грошей.
Як повідомляв УНН, на хабарі у 75 тис. грн затримано чиновника Одеської ОДА.