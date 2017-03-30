Юрисконсульт требовал деньги за оформление инвалидности участнику АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве юрисконсульта одной из сумских городских клинических больниц, который требовал деньги от участника антитеррористической операции за оформление инвалидности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленник требовал деньги от двух жителей Сум, в частности у бойца раненого в боевых действиях под Волновахой. За восемь тысяч гривен с каждого "юрист" обещал мужчинам не препятствовать в оформлении документов.
Оперативники спецслужбы задержали юрисконсульта у здания медицинского учреждения при получении половины взятки.
По информации спецслужбы, часть суммы предназначалась некоторым членам городской медико-социальной экспертной комиссии.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех служащих, причастных к вымогательству денег.
Как сообщал УНН, на взятке в 75 тыс. грн задержан чиновник Одесской ОГА.