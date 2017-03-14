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Юридичний радник "Рошен" увійшов до складу фракції БПП

Юридичний радник "Рошен" увійшов до складу фракції БПП

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Народний депутат Юрій Буглак увійшов до складу фракції партії “Блок Петра Порошенка”. Про це у сесійній залі ВР повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, ЦВК 27 лютого визнала обраним народним депутатом головного юридичного радника дочірнього підприємства “Кондитерська корпорація “Рошен” Ю.Буглака.

Він пройшов до ВР за списком “БПП” під № 81 замість народного депутата Олексія Савченка, якого президент призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Сьогодні, 14 березня, Ю.Буглак склав у ВР присягу народного депутата.

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