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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Юридичний департамент Метінвесту очолив ТОП-50 найкращих в Україні

Київ • УНН

 • 19085 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За результатами рейтингу Best Legal Departments 2021, переможцем року став юридичний департамент компанії “Метінвест Холдинг”, який названо найкращим в Україні, а його очільницю Світлану Романову визнано Найкращим керівником юридичного департаменту.

Юридичний департамент Метінвесту очолив ТОП-50 найкращих в Україні

У ТОП 3 найкращих увійшли юридичні департаменти FOZZY GROUP та Ощадбанку, які зайняли друге і третє місце відповідно.

Світлана Романова, директор із правового забезпечення ТОВ “Метінвест Холдинг”, зазначила, що цей успіх це не ціль, а лише піт-стоп, заправка, короткий момент натхнення на довгому і складному шляху до великої та значущої цілі.

“Успіх — не кінець шляху, а лише черговий дороговказ, який підтверджує правильність обраного тобою курсу. Ідучи будь-яким шляхом у житті, слід завжди пам’ятати, куди ти хочеш прийти і ким ти хочеш стати. Потрібно не вирішувати проблеми, а виявляти їх попереду, дивитися не собі під ноги, а вперед, у майбутнє. Водночас треба мати в собі сили постійно змінюватись, адаптуватись і реагувати на всі зміни, які трапляються тобі дорогою. Авжеж, це складно, але лише так можна досягти своєї мети, своєї мрії...” — зазначила переможниця.

Нагородами рейтингу Best Legal Departments 2021, який щорічно публікує газета “Юридична практика”, відзначаються провідні юридичні служби та юрисконсульти України. Досягнення inhouse-юристів відзначені в 27 номінаціях Best Legal Departments 2021.

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