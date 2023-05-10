Юрчишин: в Раді зависли законопроекти, що можуть удосконалити роботу АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Верховній Раді зависли кілька законопроектів, які дозволили б ефективніше працювати Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Втім замість виправлення недоліків у законодавстві, критики АРМА звинувачують Агентство у неефективності і займаються підміною понять. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат від “Голосу” Ярослав Юрчишин.
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“Так виглядає, що зараз через кампанію з дискредитації АРМА, і багато в чому аргументовану критику, відбувається підміна понять. Замість того, щоб створити ефективні механізми управління конфіскованим і арештованим майном, особливо перед викликом який зараз стоїть (управління активами, стягненими в бюджет з росіян та тих, хто співпрацює з росіянами), займаємося лише говорінням. Забувається про реальне вирішення питання”, - зазначив нардеп.
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За його словами, варто було б запровадити консультації з АРМА на етапі планування арешту активів, щоб до Агентства не передавали активи, якими неможливо управляти або продати. Також Юрчишин зауважив, що необхідно прибрати норму про узгодження управителями діяльності з власниками активів, якщо вони належать росіянам або колаборантам. Обидва законопроекти, які передбачають такі зміни, нині зависли у Верховній Раді.
“Це був би дуже хороший механізм, який дозволив би АРМА працювати набагато ефективніше, і що найголовніше давав би бюджету ті кошти, які зараз критично необхідні для оборони”, - додав Юрчишин.
Нагадаємо
Раніше в Transparency International наголосили на необхідності виправити недоліки у законодавстві, що гальмують роботу АРМА.