Юрчишин: в Раде зависли законопроекты, которые могут усовершенствовать работу АРМА

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“Так выглядит, что сейчас из-за кампании по дискредитации АРМА, и во многом аргументированной критики, происходит подмена понятий. Вместо того, чтобы создать эффективные механизмы управления конфискованным и арестованным имуществом, особенно перед вызовом, который сейчас стоит (управление активами, взысканными в бюджет с россиян и тех, кто сотрудничает с россиянами), занимаемся только говорением. Забывается реальное решение вопроса”, - отметил нардеп.

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По его словам, следовало бы ввести консультации с АРМА на этапе планирования ареста активов, чтобы в Агентство не передавали активы, которыми невозможно управлять или продать. Также Юрчишин отметил, что необходимо убрать норму о согласовании управляющими деятельности с владельцами активов, если они принадлежат россиянам или коллаборационистам. Оба законопроекта, предусматривающие такие изменения, сейчас зависли в Верховной Раде.

“Это был бы очень хороший механизм, который позволил бы АРМА работать гораздо эффективнее, и что самое главное давал бы бюджету те средства, которые сейчас критически необходимы для обороны”, - добавил Юрчишин.

Напомним

Ранее в Transparency International отметили необходимость исправить недостатки в законодательстве, тормозящие работу АРМА.



