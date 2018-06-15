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Юнкер про зустріч з Трампом: Люксембург став небезпечним для США

Юнкер про зустріч з Трампом: Люксембург став небезпечним для США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час перебування на посту прем'єра Люксембургу та головування в Європейській комісії, Жан-Клода Юнкера називали по-різному, але, мабуть, ніколи ще йому не давали прізвисько "жорстокий вбивця", як це зробив президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Euroaktiv.

Юнкер, який взяв участь у саміті глав держав "Великої сімки", що проходив в Канаді минулого тижня, розповів про свою зустріч під час свого виступу на регіональних зборах Баварії в Мюнхені в четвер.

"Трамп сказав мені минулого тижня: "Жан-Клод, ти - жорстокий вбивця". Вперше Люксембург став таким небезпечним для Сполучених Штатів. Я думаю, він це мав на увазі в якості компліменту, але я не впевнений", - сказав Юнкер.

Саміт G7 не зміг зцілити зростаючої прірви в стосунках між Сполученими Штатами та іншими державами, багато з яких Трамп звинувачує в торговій політиці, яка є "несправедливо та невигідною" для США.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу в четвер одностайно підтримали рішення щодо введення імпортних мит на суму 2,8 млрд євро (3,3 млрд дол. США) на продукцію США, у відповідь на запровадження США тарифів на сталь та алюміній, повідомляють джерела ЄС.

"Ми не можемо залишити тарифи без відповіді. Я не налаштований на війну взагалі, але я не приймаю те, що інші країни диктують, що ми повинні робити в Європі. Це незалежний континент. Багато хто воював за це", - наголосив Президент Європейської комісії.

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