Юнкер про зустріч з Трампом: Люксембург став небезпечним для США

Юнкер, який взяв участь у саміті глав держав "Великої сімки", що проходив в Канаді минулого тижня, розповів про свою зустріч під час свого виступу на регіональних зборах Баварії в Мюнхені в четвер.



"Трамп сказав мені минулого тижня: "Жан-Клод, ти - жорстокий вбивця". Вперше Люксембург став таким небезпечним для Сполучених Штатів. Я думаю, він це мав на увазі в якості компліменту, але я не впевнений", - сказав Юнкер.



Саміт G7 не зміг зцілити зростаючої прірви в стосунках між Сполученими Штатами та іншими державами, багато з яких Трамп звинувачує в торговій політиці, яка є "несправедливо та невигідною" для США.



Нагадаємо, країни Європейського Союзу в четвер одностайно підтримали рішення щодо введення імпортних мит на суму 2,8 млрд євро (3,3 млрд дол. США) на продукцію США, у відповідь на запровадження США тарифів на сталь та алюміній, повідомляють джерела ЄС.

"Ми не можемо залишити тарифи без відповіді. Я не налаштований на війну взагалі, але я не приймаю те, що інші країни диктують, що ми повинні робити в Європі. Це незалежний континент. Багато хто воював за це", - наголосив Президент Європейської комісії.