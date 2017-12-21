ЮНІСЕФ назвав Донбас одним з найбільш замінованих регіонів світу

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Східна Україна перетворилася на один з найбільш замінованих регіонів світу, де боєприпаси, що не розірвалися, становлять небезпеку для 220 тисяч дітей. Про це заявив в середу Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), інформує УНН.