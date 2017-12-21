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ЮНІСЕФ назвав Донбас одним з найбільш замінованих регіонів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Східна Україна перетворилася на один з найбільш замінованих регіонів світу, де боєприпаси, що не розірвалися, становлять небезпеку для 220 тисяч дітей. Про це заявив в середу Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), інформує УНН.

ЮНІСЕФ назвав Донбас одним з найбільш замінованих регіонів світу

ЮНІСЕФ закликав сторони конфлікту на Донбасі припинити бойові дії та дозволити почати розмінування і відновлення постраждалих від конфлікту районів.

“Східна Україна стала одним з найбільш замінованих місць у світі, що ставить під загрозу 220 тисяч дітей, які проживають, грають і ходять до школи у районах, засмічених мінами, боєприпасами та іншими смертоносними пережитками війни”, — йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.

У ньому наводяться висловлювання представника фонду в Україні Джованни Барберіс, яка зажадала від учасників бойових дій “негайно припинити використання цього бузувірського зброї, яким завалені житлові райони, що піддає дітей постійної небезпеки бути вбитими і покаліченими”.

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За даними Дитячого фонду ООН, з січня по листопад щотижня уздовж лінії зіткнення, що розділяє підконтрольні Києву і бойовикам райони Донбасу, гинула дитина. Міни та не здетоновані боєприпаси протягом цього періоду були основною причиною смерті і поранення дітей, при цьому багато хто з тих, що вижили залишилися інвалідами на все життя.

“Міни та інша зброя вибухової дії також представляють ризики для життєво важливої ​​інфраструктури, у тому числі систем водо- і електропостачання, а також підприємств газової галузі. Раніше в цьому місяці не детонований снаряд був виявлений на Донецькій фільтрувальної станції, яка обслуговує майже 350 тисяч осіб. У цьому році сапери викликалися на станцію 13 разів”, - відзначили в ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, уряд Німеччини надасть Дитячому фонду ООН 14,3 млн євро гуманітарної допомоги для поліпшення доступу до водопостачання на Донбасі.

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