ЮНИСЕФ назвал Донбасс одним из самых заминированных регионов мира

ЮНИСЕФ призвал стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позволить начать разминирование и восстановление пострадавших от конфликта районов.

“Восточная Украина стала одним из самых заминированных мест в мире, ставит под угрозу 220 тысяч детей, проживающих, играют и ходят в школу в районах, засоренных минами, боеприпасами и другими смертоносными пережитками войны”, — говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

В нем приводятся высказывания представителя фонда в Украине Джованни Барберис, которая потребовала от участников боевых действий “немедленно прекратить использование этого изуверского оружия, которым завалены жилые районы, подвергает детей постоянной опасности быть убитыми и искалеченными”.

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По данным Детского фонда ООН, с января по ноябрь каждую неделю вдоль линии соприкосновения, разделяющей подконтрольные Киеву и ополченцам районы Донбасса, погибал ребенок. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы на протяжении этого периода были основной причиной смерти и ранения детей, при этом многие из выживших остались инвалидами на всю жизнь.

“Мины и другое оружие взрывного действия также представляют риски для жизненно важной инфраструктуры, в том числе систем водо- и электроснабжения, а также предприятий газовой отрасли. Ранее в этом месяце неразорвавшийся снаряд был обнаружен на Донецкой фильтровальной станции, которая обслуживает почти 350 тыс. человек. В этом году саперы вызывались на станцию 13 раз”, - отметили в ЮНИСЕФ.

Напомним, правительство Германии предоставит Детскому фонду ООН 14,3 млн. евро гуманитарной помощи для улучшения доступа к водоснабжению в Донбассе.