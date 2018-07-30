Юніорська збірна України з баскетболу здобула перший виграш на ЧЄ

Українці досить впевнено почали поєдинок. Відбили атаки суперника й першими відкрили рахунок. Надалі вони намагалися швидко завершати атаки влучними кидками. Втім балканці намагалися будь-що не відставати від українців. У заключній частині стартової чверті балканці діяли ефективніше, то ж і захопили 4-очкову перевагу.

Друга чверть також проходили майже за рівної боротьби. Однак тут ближче до кінця ігрового часу вже українці були точнішими. У підсумку перша половина гра завершилася за рівноваги в рахунку.

Балканці були трохи влучнішими з гри (38,46 відсотків проти 34,29). Натомість українці зробили на два підбирання більше в атаці.

По перерві українці продовжили тиснути на суперника, додавши агресії. Змінюючи прориви під кільце атаками з-за дуги наші хлопці поступово вийшли вперед на 10 очок. На кінець 10-хвилинки українська збірна вже мала перевагу в реалізації з гри та за підбираннями в захисті й атаці. У підсумку на заключну чверть вже було 14 очок переваги.

Суперники не припиняли спроб відігратися, однак надійна гра українців в захисті зводила нанівець всі ці спроби. А після триочкового Зайця різниця перетнула межу в 20 очок. “Жовто-блакитні” до останнього контролювали гру і без зайвих проблем довели її до переможного результату — 80:67.

Відзначимо, що українці посідають третє місце після двох матчів з 1 виграшем та 1 поразкою.

Зауважимо, що наступний матч на чемпіонаті Європи — 31 серпня проти Іспанії.