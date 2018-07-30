Юниорская сборная Украины по баскетболу одержала первый выигрыш на ЧЕ

Украинцы достаточно уверенно начали поединок. Отбили атаки соперника и первыми открыли счет. В дальнейшем они пытались быстро завершать атаки точными бросками. Впрочем балканцы пытались несмотря ни на что не отставать от украинцев. В заключительной части стартовой четверти балканцы действовали эффективнее, поэтому и захватили 4-очковое преимущество.

Вторая четверть также проходили почти в равной борьбе. Однако здесь ближе к концу игрового времени уже украинцы были точнее. В итоге первая половина игра завершилась с равновесия в счете.

Балканцы были немного поточнее с игры (38,46 процентов против 34,29). Зато украинцы сделали на два подбора больше в атаке.

После перерыва украинцы продолжили давить на соперника, добавив агрессии. Изменяя прорывы под кольцо атаками из-за дуги наши ребята постепенно вышли вперед на 10 очков. К концу 10-минутки украинская сборная уже имела преимущество в реализации с игры и по подборам в защите и атаке. В итоге на заключительную четверть уже было 14 очков преимущества.

Соперники не прекращали попыток отыграться, однако надежная игра украинцев в защите сводила на нет все эти попытки. А после трехочкового Зайца разница пересекла границу в 20 очков. “Желто-синие” до последнего контролировали игру и без лишних проблем довели ее до победного результата — 80:67.

Отметим, что украинцы занимают третье место после двух матчей с 1 выигрышем и 1 поражением.

Заметим, что следующий матч на чемпионате Европы — 31 августа против Испании.