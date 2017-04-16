Юніорська збірна України стартувала з перемоги на чемпіонаті світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У словенському Бледі розпочався чемпіонат світу з хокею серед юніорів у Дивізіоні ІВ. У стартовому поєдинку змагання зустрічалися однолітки із України та Італії. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ФХУ.
"Синьо-жовті" володіли ініціативою у першому періоді і на 17-й хвилині закинули шайбу у ворота.
Олександр Пересунько виявився найрозторопнішим на п’ятаку перед воротами Лео Костнера і проштовхнув шайбу у ворота. Підопічні Олега Ігнатьєва у другому періоді віддали ініціативу супернику, який скористався шансом сповна. Італійці двічі відзначилися (закидали Глюк і Форте), а українська команда свої нечисленні шанси відзначитись втратила.
Зате третя 20-хвилинка пройшла за повної переваги українців. Спочатку Олександр Фірсов у більшості зрівняв рахунок, потім спрацювала зв’язка "Білого Барсу" Даниленко – Лесніков, а крапку у матчі поставив Гліб Кривошапкін, який наприкінці зустрічі у меншості перехопив шайбу і переграв голкіпера – 4:2.
Зазначається, що на українську команду очікує матч проти команди Польщі, яка у першій грі в овертаймі поступилася Австрії (2:3).
Додамо, що в іншому матчі дебютного туру Словенія не залишила шансів Японії – 10:0.
Нагадаємо, збірна України у складі 28 хокеїстів розпочала підготовку до домашнього ЧС.