Юниорская сборная Украины стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В словенском Бледе начался чемпионат мира по хоккею среди юниоров в Дивизионе ИС. В стартовом поединке соревнования встречались сверстники из Украины и Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФХУ.
"Сине-желтые" владели инициативой в первом периоде и на 17-й минуте забросили шайбу в ворота.
Александр Пересунько оказался самым расторопным на пятаке перед воротами Лео Костнера и протолкнул шайбу в ворота. Подопечные Олега Игнатьева во втором периоде отдали инициативу сопернику, который воспользовался шансом сполна. Итальянцы дважды отличились (забросили Глюк и Форте), а украинская команда свои немногочисленные шансы отличиться потеряла.
Зато третья 20-минутка прошла при полном преимуществе украинцев. Сначала Александр Фирсов в большинстве сравнял счет, затем сработала связка "Белого Барса" Даниленко - Лесников, а точку в матче поставил Глеб Кривошапкин, который в конце встречи в меньшинстве перехватил шайбу и переиграл голкипера - 4:2.
Отмечается, что украинскую команду ожидает матч против команды Польши, которая в первой игре в овертайме уступила Австрии (2:3).
Добавим, что в другом матче дебютного тура Словения не оставила шансов Японии - 10:0.
Напомним, сборная Украины в составе 28 хоккеистов начала подготовку к домашнему ЧМ.