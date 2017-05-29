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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЮНЕСКО випустить перший інструментарій з оцінки стану океанографії в світі

Київ • УНН

 • 7903 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. З нагоди Всесвітнього дня океанів ЮНЕСКО представить перший докладний опис стану океанографії в світі, передає УНН з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО випустить перший інструментарій з оцінки стану океанографії в світі

Так, 8 червня в рамках конференції організації об’єднаних націй по океану відбудеться презентація інструментарію з оцінки стану океанографії в світі, яка буде організована в штаб-квартирі Організації в Нью-Йорку.

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Всесвітня доповідь по океанографії “Сучасний стан океанографії в світі” вперше містить інструментарій з оцінки стану цієї наукової дисципліни в світі і ресурсів що на неї виділяють: бюджет, кадри, обладнання, публікації і т.д.

Доповідь також закликає до збільшення обсягу інвестицій в дану галузь, враховуючи її економічне значення і ключову роль океану в регулюванні клімату.

Повідомляється, що 6 червня відбудеться захід під назвою The Ocean’s 8 Celebration в ході якого буде наголошено на необхідність захисту океану шляхом зміцнення міжнародного співробітництва.

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