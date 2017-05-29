ЮНЕСКО выпустит первый инструментарий по оценке состояния океанографии в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. По случаю Всемирного дня океанов ЮНЕСКО представит первое описание состояния океанографии в мире, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.
Так, 8 июня в рамках конференции организации объединенных наций по океану состоится презентация инструментария по оценке состояния океанографии в мире, которая будет организована в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.
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Всемирный доклад по океанографии "Современное состояние океанографии в мире" впервые содержит инструментарий по оценке состояния этой научной дисциплины в мире и ресурсов что на нее выделяют: бюджет, кадры, оборудование, публикации и т.д.
Доклад также призывает к увеличению объема инвестиций в данную отрасль, учитывая ее экономическое значение и ключевую роль океана в регулировании климата.
Сообщается, что 6 июня состоится мероприятие под названием The Ocean's 8 Celebration в ходе которого будет отмечена необходимость защиты океана путем укрепления международного сотрудничества.