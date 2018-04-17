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ЮНЕСКО надала статус глобальних геопарків 13 нових об'єктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Виконавча рада ЮНЕСКО схвалила присвоєння статусу глобального геопарку 13 новим об'єктам в Північній Америці, Азії та Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО надала статус глобальних геопарків 13 нових об'єктів

Таким чином, всесвітня мережа глобальних геопарків ЮНЕСКО тепер налічує 140 об'єктів в 38 країнах.

У Мережу глобальних геопарків ЮНЕСКО увійшли наступні 13 об'єктів:
• Фамен-Арденни, Бельгія
• Персе, Канада
• Ганушань-Ношуйхе, Китай
• Хуангань Дабешань, Китай
• Конка-де-Тремп Монтсек, Іспанія
• Божоле, Франція
• Сілетух-Палабуханрату, Індонезія
• Рінджані Ломбок, Індонезія
• Півострів Ідзу, Японія
• Мудинсан, Республіка Корея
• Нгоронгоро-ленгала, Танзанія
• Сатун, Таїланд
• Каобанг, В'єтнам

"Присвоєння статусу Глобального геопарку ЮНЕСКО дозволяє вибраним об'єктам і населенню, яке проживає на даній території підкреслити значення геологічної і загальнолюдської спадщини і розширити діяльність з інформування громадськості про цю спадщину. Цей почесний статус також дає можливість ділитися досвідом і передовими методами з іншими об'єктами в рамках Глобальної мережі геопарків ", - йдеться в повідомленні ЮНЕСКО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що держава в цьому році виділить на оновлення національного дендрологічного парку "Софіївка" в місті Умань 75 млн грн, зміни в парку дозволять внести його в Список світової спадщини ЮНЕСКО.

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