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ЮНЕСКО предоставила статус глобальных геопарков 13 новым объектам

Киев • УНН

 • 11567 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил присвоение статуса глобального геопарка 13 новым объектам в Северной Америке, Азии и Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО предоставила статус глобальных геопарков 13 новым объектам

Таким образом, всемирная сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО теперь насчитывает 140 объектов в 38 странах.

В Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО вошли следующие 13 объектов:
• Фамен-Арденны, Бельгия
• Персе, Канада
• Ганушань-Ношуйхэ, Китай
• Хуангань Дабешань, Китай
• Конка-де-Тремп Монтсек, Испания
• Божоле, Франция
• Силетух-Палабуханрату, Индонезия
• Ринджани Ломбок, Индонезия
• Полуостров Идзу, Япония
• Мудынсан, Республика Корея
• Нгоронгоро-Ленгаи, Танзания
• Сатун, Таиланд
• Каобанг, Вьетнам

"Присвоение статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО позволяет выбранным объектам и проживающему на их территории местному населению подчеркнуть значение геологического и общечеловеческого наследия и расширить деятельность по информированию общественности об этом наследии. Этот почетный статус также дает возможность делиться опытом и передовыми методами с другими объектами в рамках Глобальной сети геопарков", - говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство в этом году выделит на обновление национального дендрологического парка "Софиевка" в городе Умань 75 млн грн, изменения в парке позволят внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

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