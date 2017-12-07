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Юнацькі збірні України з футболу дізналися суперників у кваліфікації до ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Футбольні збірні України, складені з футболістів 2000 і 2002 років народження дізналися своїх опонентів у кваліфікаційних раундах чемпіонатів Європи 2018/19 років, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Команда Сергія Попова (U-18) потрапила до групи 8, де компанію "синьо-жовтим" складуть юнацькі збірні Словаччини, Норвегії та Албанії.

Матчі цієї стадії континентальної першості відбудуться восени 2018 року - 10-16 жовтня у Албанії. До еліт-раунду Євро-2018/2019 потраплять по дві кращі збірні з кожної групи.
зіграє перші офіційні матчі під егідою УЄФА у межах кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2018/2019 років серед колективів до 17 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомими суперники збірних України U-17 і U-19 в еліт-раундах ЧЄ

"Жовто-блакитній" команді U-16 на шляху до континентальної першості, матчі фінальної частини якої пройдуть в Ірландії, належить зійтися у кваліфікаційних протистояннях із однолітками з Боснії та Герцеговини, Ісландії та Гібралтару.

Матчі цієї стадії змагань відбудуться восени 2018 року - 10, 13, 16 жовтня у Боснії та Герцеговині.

Примітно, що до еліт-раунду Євро-2018/2019 потраплять по дві кращі збірні з кожної групи, а також чотири колективи, що зайняли треті місця і матимуть найкращі турнірні показники у зустрічах із лідируючими парами.

Додамо, що проведення поєдинків еліт-раунду ЧЄ заплановано у березні, а фінальна частина змагань – у травні 2019 року.

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