Юношеские сборные Украины по футболу узнали соперников в квалификации к ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Футбольные сборные Украины, составленные из футболистов 2000 и 2002 годов рождения узнали своих оппонентов в квалификационных раундах чемпионатов Европы 2018/19 годов, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Команда Сергея Попова (U-18) попала в группу 8, где компанию "сине-желтым" составят юношеские сборные Словакии, Норвегии и Албании.
Матчи этой стадии континентального первенства состоятся осенью 2018 - 10-16 октября во Албании. В элит-раунда Евро-2018/2019 попадут по две лучшие сборные из каждой группы.
сыграет первые официальные матчи под эгидой УЕФА в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2018/2019 годов среди коллективов до 17 лет.
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"Желто-голубой" команде U-16 на пути к континентальному первенству, матчи финальной части которой пройдут в Ирландии, принадлежит сойтись в квалификационных противостояниях со сверстниками из Боснии и Герцеговины, Исландии и Гибралтара.
Матчи этой стадии соревнований состоятся осенью 2018 - 10, 13, 16 октября в Боснии и Герцеговине.
Примечательно, что в элит-раунда Евро-2018/2019 попадут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре коллектива, занявшие третьи места и иметь лучшие турнирные показатели во встречах с лидирующими парами.
Добавим, что проведение поединков элит-раунда ЧЕ запланировано в марте, а финальная часть соревнований - в мае 2019 года.