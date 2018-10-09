Юнацькі ОІ-2018: одна українська тенісистка подолала стартове коло

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У рамках другого змагального дня Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі дві українки провели стартові тенісні баталії одиночного розряду, інформує УНН із посиланням на сайт Ігор.

У першому колі киянка Вікторія Дема зуміла подолати опір уродженки Японії Нахо Сато. Зустріч тривала 1 годину та 6 хвилин і завершилася в двох сетах — 6:1, 6:4.

За путівку до третього раунду змагань Дема зустрінеться із 4-ю ракеткою словенкою Кайяю Юван.

Відзначимо, що інша українка Маргарита Білоконь поступилася італійці Елібетті Коччаретто — 2:6, 4:6.

Нагадаємо, що Білоконь у парі з Демою пробилися до чвертьфіналу парних змагань.

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