Юнацькі ОІ-2018: одна українська тенісистка подолала стартове коло
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У рамках другого змагального дня Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі дві українки провели стартові тенісні баталії одиночного розряду, інформує УНН із посиланням на сайт Ігор.
У першому колі киянка Вікторія Дема зуміла подолати опір уродженки Японії Нахо Сато. Зустріч тривала 1 годину та 6 хвилин і завершилася в двох сетах — 6:1, 6:4.
За путівку до третього раунду змагань Дема зустрінеться із 4-ю ракеткою словенкою Кайяю Юван.
Відзначимо, що інша українка Маргарита Білоконь поступилася італійці Елібетті Коччаретто — 2:6, 4:6.
Нагадаємо, що Білоконь у парі з Демою пробилися до чвертьфіналу парних змагань.