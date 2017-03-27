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Юнацька збірна України з футболу стала тріумфатором "Кубка Федерацій-2017"

Київ • УНН

 • 12887 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Юнацька збірна команда України, сформована з гравців віком до 18 років, завоювала золоті нагороди щорічного міжнародного турніру "Кубок Федерацій-2017", який цими днями проходив у Латвії, повідомляє УНН з посланням на ФФУ.

Спочатку збірна Норвегії, минулорічний чемпіон "Кубку Федерацій", у видовищному поєдинку обіграла команду Чорногорії (3:1) і на кілька годин очолила турнірну таблицю, чекаючи на результат протистояння українців та латвійців.

Враховуючи, що "синьо-жовті" двома днями раніше виявилися сильнішими за "вікінгів" (2:1), в останній грі усе залежало від українських хлопців. "Вікторія" над прибалтами гарантувала б українським юнакам, які двічі ставали переможцями цих змагань – у 2014 та 2015 роках, підсумкову першу сходинку.

Підопічним Петракова вдалося домогтися бажаної цілі. Зустріч завершилася мінімальною звитягою 1:0 - на 36-й хвилині Хахльов виконав м’який навіс до штрафного, а Бондар ледь помітним дотиком подовжив політ "сфери" у сітку воріт суперників.

Зауважимо, що восени команда Петракова розпочне виступи у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2018 року.

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